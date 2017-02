Se billedserie Forvaltningen havde anbefalet denne løsning, hvor man ville forskyde de to sideveje mod henholdsvis nord og syd, så man ikke bare kunne køre lige over. Illustration: Næstved Kommune

Udvalg vil ikke ombygge dødskryds

Næstved - 12. februar 2017 kl. 09:39 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På trods af at der er sket tre alvorlige ulykker, en med dødelig udgang, i det såkaldte dødskryds i Haldagerlille ved Fuglebjerg på under to måneder, så besluttede Teknisk Udvalg, at man ikke ville følge forvaltningens indstilling om at bygge krydset om.

Formand for Teknisk Udvalg Søren Revsbæk (V) forventer, at de initiativer, der nu bliver sat i værk, er tilstrækkelige

De tre ulykker skete i krydset, hvor Ravnebjergvej og Rugkrogvej møder Skælskørvej. Her blev 76-årige Bent Nielsen dræbt 8. december sidste år, da den minibus fra Movias Flextrafik, han var passager i, stødte sammen med en linje 615-bus.

Som så meget andet handler dette også om økonomi.

Ombygningen af krydset (se billedet) ville koste i omegnen af 250.000 kroner, men ifølge formand for Teknisk Udvalg Søren Revsbæk (V) er det en uforholdsmæssigt dyr løsning, og derfor har man valgt at opsætte fuld stop-skilte og anlægge rumlestriber på kørebanen på Ravnebjergvej og Rugkrogvej.

- Vi sætter også skilte op på Skælskørvej, der advarer om farligt kryds, siger han.

Søren Revsbæk vil tage det op med politiet, om man også skal nedsætte hastigheden på strækningen til 60 kilometer i timen.

Udvalgsformanden mener, at det kan danne præcedens, hvis man ofrer 250.000 kroner på en ombygning af krydset. Der er mange andre lignende kryds i kommunen, og det kan blive dyrt, hvis de skal have samme behandling, mener han.

- Det handler om at gøre bilisterne opmærksomme på, at der er et farligt kryds. Og man kan ikke undgå at opdage det nu, siger han.

De initiativer, der nu er sat i værk, forventer Søren Revsbæk, vil koster omkring 30-40.000 kroner, og at de er afsluttet om et par uger.

Politiet afventer stadig den endelige rapport fra Bilinspektionen, hvor man formentlig bliver klogere på, hvad der skete, da Bent Nielsen blev dræbt.

Søren Revsbæk mener ikke, at de kunne vente på den endelige rapport, der måske kunne forklare, hvorfor det bliver ved med at gå galt i det famøse kryds. Det var tid til at gøre noget nu.

- Folk er jo ikke opmærksomme nok, siger han.

Han opfordrer alle til at skrive til Næstved Kommune eller til ham selv, hvis de kender til trafikepisoder, som der skal kigges på