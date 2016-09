Kulturudvalget og Skole- og børneudvalget er på fælles studietur til Ruhr-dsitriktet blandt andet for at få gode idéer til, hvad man kan lave på Maglemølle (foto) og i andre gamle industribygninger. Foto: Philip Wiese

Udvalg på studietur til Tyskland

Næstved - 06. september 2016 kl. 17:24 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børne- og skoleudvalget i Næstved Kommune holdt udvalgsmøde allerede klokken 7 mandag morgen.

Det er der en god forklaring på, da medlemmerne af dette udvalg sammen med politikerne i Kulturudvalget skulle af sted på studietur med afgang klokken 8.

Der har været voldsom debat om skoleledelsens studietur til New Zealand i starten af 2017, som kommer til at koste 38.000 kroner pr. deltager.

- Vi holder os til de vedtagne regler, som siger max 10.000 kroner pr. politiker, understreger Kim Dawartz, centerchef for kultur og borgerservice, som selv deltager på turen og har været involveret i planlægningen. Hver politiker har ret til at deltage i én studietur i hver valgperiode på fire år.

At de to udvalg tager på en fælles tur skyldes, at der er en del gengangere i de to udvalg, og at der er relevante ting at besøge for begge udvalg.

For Kulturudvalgets vedkommende handler det om at se på gamle industriområder og -bygninger for at få gode idéer til, hvad vi i Næstved kan gøre med blandt andet glasværket i Fensmark og Maglemølle.

Her bliver besøg i en gammel kulmine Zeche Zollverein, som i dag er vartegnet for hele Ruhr-distriktets omdannelse fra sværdindustri til kultur, samt på verdens første museum udelukkende med lyskunst lavet i et nedlagt bryggeri. Her bliver besøg i en høj gasbeholder, som i dag er en af Europas mest spektakulære udstillingssteder samt på et nedlagt jernværk, hvor området er omdannet til landskapspark.

Børne- og skolefolkene skal ned og opleve, hvordan det fungerer, når det i høj grad er frivillige, som driver børnehaver og specialskoler og dertil kommer besøg på en skole i Wupperthal, som har stor succes med inklusion.

Politikerne er fløjet til Dortmund og bor under hele studieturen fast i Essen og tager ud derfra med bus.

- Prisen er også max. 10.000 kroner pr. deltagende embedsmand, oplyser Kim Dawartz.

De er tilbage i Næstved igen sidst på eftermiddagen på fredag.