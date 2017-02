Det vil også fremover stadig være muligt for medlemmerne af beskæftigelsesudvalget at tage sager op som den om Anette Byskous (billedet) 12 år i det kommunale beskæftigelsessystem. Foto: Robert Andersen

Udvalg dropper mørklægning af personsager

Næstved - 07. februar 2017 kl. 16:45 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en meget glad Søren Revsbæk (V), der forlod mødet i Beskæftigelsesudvalget i Næstved mandag eftermiddag.

Han havde vundet en total sejr, efter det mandag var kommet frem, at Center for Arbejdsmarked pønsede på at lukke for udvalgsmedlemmernes adgang til at få indblik i de enkelte personsager, som bliver behandlet i Center for Arbejdsmarked (jobcentret). Hvilket var Søren Revsbæk meget imod.

Beskæftigelsesudvalget vedtog i enighed, at man ikke ville ændre på procedurerne. De enkelte udvalgsmedlemmer kan stadig af egen drift få personsager sat på dagsordenen.

- Jeg synes, det er dejligt, at vi kan se, hvad der foregår, siger Søren Revsbæk, der frygtede det ville ende i upersonlig statistik.

Han understreger, at det ikke handler om mistillid til forvaltningen, men alene handler om, at de i udvalget har brug for at se, hvordan den generelle lovgivning og de tiltag, de vedtager i udvalget, virker.

Derfor er han meget tilfreds med, at de valgte at fortsætte den åbne stil, som har været praktiseret hidtil.

Udvalget vedtog også, at de hver tredje måned få en generel og anonymiseret oversigt vedrørende forespørgsler på enkeltsager.

Formand for udvalget Anette Brix (K) var også tilfreds med mandagens beslutning.

Hun mener, at det altid er sundt at stoppe op og se på, hvordan man gør tingene - måske er der noget, der skal ændres eller tilføjes som i dette tilfælde.

- Der var stor enighed i udvalget, siger hun.

Hun håber, at det nye tiltag vil være med til at skabe større overblik.

Anette Brix fortæller, at det var Center for Arbejdsmarked, der havde foreslået, at det ikke længere skulle være muligt at behandle personsager i udvalget - et forslag som udvalget så valgte at droppe.

- Men jeg havde godkendt dagsordenen. Det er godt med flere valgmuligheder, siger hun.

Det var socialdemokraten Michael Perch, der havde bedt Center for Arbejdsmarked om at opstille tre forslag til det fremtidige virke, og han er tilfreds med udvalgets beslutning.

- Vi har fået et nyt værktøj, siger han med henvisning til den kvartalsvise opsamling af forespørgsler på personsager.

Han fortæller, at det aldrig var hans hensigt at skabe mindre åbenhed, og han var aldrig en fortaler for at stoppe behandlingen af personsager i udvalget.

Mørklægningen blev stoppet, og det blev slået fast, at Beskæftigelsesudvalget ser borgerne som mennesker og ikke bare som statistik.