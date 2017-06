Onsdag aften skal de 30 børn og unge til fodbold på Euro Outlets Stadion Næstved, hvor det lokale fodboldhold møder Brøndby IF. Foto: Bjørn Ambjørn

Udsatte børn og unge på en uges fodbold-camp

Næstved - 28. juni 2017 kl. 10:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til og med fredag i denne uge vil 30 børn og unge med begrænsede midler i alderen 9-14 år blive en oplevelse rigere.

Næstved Boldklub har i samarbejde med Næstved Storcenter og Dansk Folkehjælp udarbejdet et program for ugen, hvor der både vil blive spillet masser af fodbold og bl.a. holdt lærerige oplæg om sund kost. Og ikke mindst er de unge inviteret med til kampen mellem Næstved og Brøndby IF onsdag 28. juni.

Næstved Storcenter har i år udarbejdet en strategi, som bl.a. indeholder en ny sponsorpulje, der har til formål at hjælpe udvalgte sports- og kulturinstitutioner i regionen.

Som en del af strategien har Næstved Storcenter også i år indgået et partnerskab med bl.a. Næstved Boldklub. Et af de projekter Næstved Storcenter sammen med Næstved Boldklub har smidt kræfter i, er en fodbold camp, for at udbrede sport for børn og unge.

- På den måde understøtter vi både sporten og kernen af vores egen strategi - nemlig at gøre noget ekstra for børn, unge og udsatte grupper, siger Charlotte Schwartzlose, der er centerchef i Næstved Storcenter.

- Da Næstved Storcenter kom på banen med afvikling af en fodbold camp for udsatte børn og unge, var der ikke så meget betænkningstid - det skulle vi bare deltage i. Vi skal i fællesskab sørge for at give dem en fantastisk og ikke mindst lærerig oplevelse, siger salgschef i Næstved Boldklub, Peter Nielsen.

pewi