Udekøkken brændte i kolonihavehus

Det oplyser vagtchef Ove Christensen fra Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi til sn.dk.

En familie fra Bosnien, havde lavet mad under åben ild i deres udekøkken, som de havde indrettet i deres kolonihavehus.

Ilden fik fat i halvtaget over udekøkkenet, og det var ejeren selv, der opdagede at der var gået ild i den lille bygning, som lå tæt op til hovedhuset.

Brandfolkene fra Midt- og Sydsjællands Brand & Redning i Næstved fik hurtig bugt med flammerne i kolonihavehuset, og dermed forhindret at branden udviklede sig til selve hovedbygningen, som kun fik mindre skader i gavl og udhæng.

Familien var taknemmelige for, at brandfolkene var så hurtigt fremme efter de havde ringet 1-1-2, for huset var ikke forsikret, nu blev skaderne heldigvis begrænset til en mindre bygning, som ejeren siger at hans to sønner selv kan bygge op igen.