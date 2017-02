Se billedserie Massagebriksen, som Kurt Gade her sidder ved, er blandt de ting, der er blevet stjålet fra Fuglebjerg Sundhedsklinik mellem tirsdag aften og onsdag morgen. Fotos: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Tyve stjal massagebrikse og tilbehør for 100.000 kr.

Næstved - 10. februar 2017 Af Mia Than West

Det er blot få måneder siden, at 42-årige Kurt Gade fra Fuglebjerg flyttede sin klinik fra Lundevej 3 til Byagervej 5 i byens centrum. Nu har der været ubudne gæster i klinikken. Indbruddet er sket i tidsrummet fra tirsdag aften kl. 19 til onsdag morgen kl. 8, hvor Kurt Gade mødte på arbejde til et noget ubehageligt syn.

- De har taget tre af vores brikse, en pølle, en gravidmadras og et lagen. Der er blevet stjålet for lige knap 100.000 kr., fortæller indehaver af Fuglebjerg Sundhedsklinik, Kurt gade.

- Der er ikke ødelagt noget eller stjålet penge eller smykker. Der stod en bærbar computer, som de heller ikke har rørt. Det har været bestilt vare, konstaterer han.

Selv om der kun er ødelagt et enkelt vindue i køkkenet, som tyvene brækkede op for at skaffe sig adgang til klinikken, skaber indbruddet utryghed blandt klinikkens tre behandlere.

- Det var ikke så spændende at møde ind til. Det er væmmeligt, at der har gået nogen rundt herinde, som vi ikke har lukket ind, siger Kurt Gade.

Klinikken er forsikret, og de stjålne ting bliver derfor erstattet. Kurt Gade skal kun betale en selvrisiko. Der er ingen alarm i klinikken, men Kurt Gade tager nu konsekvensen af indbruddet.

- Det kommer der nu. Der kommer også videoovervågning, pointerer han.

Anders Nielsen fra Slagelse Politi bekræfter, at en patrulje var forbi klinikken onsdag formiddag for at sikre spor efter indbruddet.

- Vi har taget to DNA-spor fra et vindue og et dørhåndtag, som er sendt til analyse. Det er ikke sikkert, det giver noget, siger Anders Nielsen og fortæller, at tyvene er kommet ud med massagebrikse og tilbehør gennem bagdøren, som de har låst op.

- Der kan man komme fra lidt ugeneret, konstaterer han.

Politiet hører gerne fra vidner, som har bemærket noget i det tidsrum, som indbruddet har fundet sted. Politiet kan kontaktes på tlf. 114.