Turistforening vil på finansloven

Næstved Turistforening vil tilbage på kommunens finanslov. Foreningen har søgt om et årligt drifttilskud på 850.000 kroner. Ansøgningen skal behandles i byrådets økonomiudvalg på mandag.

- Det er ikke tilfældigt, at vi sender ansøgningen nu, hvor politikerne skal i gang med budgetterne. Vi håber naturligvis, at vi får penge til det lokale turistarbejde, siger formanden for Næstved Turistforening, Georg Bentzen til Sjællandske.

Indtil 2015 støttede Næstved Kommune det lokale turistarbejde med flere millioner kroner om året. Det betød, at foreningen havde råd til at drive turistkontor - i mange år i Det Gule Pakhus. Men det store flertal i byråd ønskede en mere professionel turistindsats rettet mod udenlandske turister. Og resultatet blev samarbejdet i Visit Sydsjælland-Møn med kontor i Vordingborg - og omfattende Næstved, Stevns, Faxe og Vordingborg kommuner.

- Vi bakker op om Visit Sydsjælland-Møn. Men det dækker ikke det lokale behov for turist-arbejde. Det står vi for med kontor i Karrebæksminde og på Banegårdspladsen og udlejning af sommerhuse. Der skal være nogen til at udføre det nødvendige lokale benarbejde, siger Georg Bentzen.

Han tilføjer, at de 850.000 kroner skal bruges til at ansætte en turistkoordinator, lønne turistguider og udvikle turismen i lokalområdet. Desuden skal en del af pengene bruges til udgivelse af en lokal turistbrochure.

Næstved Turistforening har en aftale med kommunen om brugsretten i foreløbig i to år til den tidligere ventesal på Banegårdspladsen. Turistforeningen råder over lokalet mod at det kan anvendes som offentligt toilet. 30 frivillige passer kontoret og sørger for at pendlere og turister kan benytte toiletfaciliteterne.

På spørgsmålet om, hvad der sker, hvis politikerne siger nej til ansøgningen? lyder svaret:

- Så må vi prøve at finde pengene på en anden måde. Måske via fonde. Vi er spændt på, om vi får 850.000 kroner, et mindre beløb eller ingenting. Vi må tilpasse vores aktiviteter efter, hvad vi har af midler, siger Georg Bentzen.

Næstved Tutristforening havde sidste år et overskud på 8.500 kroner, men styrer i år mod et tilsvarende underskud.