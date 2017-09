Der var tale om en »speciel og svær sag«, lød det fra dommer Lene Sigvardt. Foto: Erwin Wodicka/Erwin Wodicka - wodicka@aon.at

Tungekys og beføling af steddøtres bryster: Betinget dom til thailandsk mand

Næstved - 13. september 2017

I sidste uge rapporterede Sjællandske fra første retsdag i sagen mod et thailandsk ægtepar, der var tiltalt for blufærdighedskrænkelse af kvindens to teenagepiger og vold mod parrets søn.

Nu er der faldet dom i sagen, hvor den 38-årige kvinde blev frikendt for at have slået sin i dag tiårige søn. Ved Retten i Næstved havde hun ellers indrømmet at have slået ham én gang, men det var tilbage i 2012, og hun var tiltalt for et tilfælde, der skulle være sket for to-tre år siden. Den præcise dato stod uklar, og da forældelsesfristen på fem år muligvis var udløbet, skete der ikke domsfældelse.

Den thailandske kvinde, der har boet i Danmark i over 20 år, blev også frifundet for medvirken til blufærdighedskrænkelse.

Blufærdighedskrænkelse blev til gengæld hendes fem år yngre ægtemand dømt for. Han blev fundet skyldig i at have befølt kvindens to teenagepiger (i dag 16 og 14 år, red.) fra et tidligere forhold på brysterne, ligesom han havde tungekysset dem. Samtidig blev han også dømt for vold mod den fælles søn, der som et led i opdragelsen var blevet slået med flad hånd på arme og ben - det var sket, fordi drengen blev ved med at plage om at spille computer, lød forklaringen.

Den 33-årige blev til gengæld ikke dømt for sine klap i numsen på pigerne, da det ikke havde været hensigten at blufærdighedskrænke. Der var heller ikke fundet bevis for, at han ved enkelt lejlighed havde forsøgt at stikke hånden i trusserne på den ene pige som beskrevet i anklageskriftet.

Det endte med 30 dages betinget fængsel og intet krav om udvisning til manden efter mandagens retsmøde. Dommer Lene Sigvardt var sammen med de to domsmænd forholdsvis længe - omkring et par timer - om at votere, og hun fortalte bagefter, at det havde været en svær og speciel sag.

Der var blevet lagt vægt på, at der ikke havde været noget seksuelt motiv til krænkelserne, som mere havde karakter af drilleri. Den thailandske mand havde forklaret, hvordan han af og til i sjov holdt pigerne fast og forsøge at stikke sin tunge ind i munden på dem. Han nægtede at have rørt deres bryster, men pigerne forklarede, at det var sket i forbindelse med hjælp til at prøve nye bh'er.

De to piger havde heller ikke opfattet noget seksuelt motiv hos deres stedfar, men de havde ikke brudt sig om berøringerne og de mærkelige lege, og derfor var der tale om blufærdighedskrænkelse.

Pigerne er i øjeblikket frivilligt anbragt hos deres moster, men kommer på besøg i hjemmet, hvor drengen stadig bor med sin mor og far, der modtog dommen.