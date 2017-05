Se billedserie Næstved har to millioner kroner til gode hos 2.146 bilejere, der ikke har betalt deres parkeringsbøder. Foto: © Leo Grøndal Østerbro 47 4200 S/t

Send til din ven. X Artiklen: Truer med tvangsauktion Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Truer med tvangsauktion

Næstved - 24. maj 2017 kl. 06:26 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Betal din ejendomsskat eller dit hus ryger på tvangsauktion.

Næstved Kommune skruer nu bissen på overfor folk, der ikke betaler deres ejendomsskat. 1.545 ejendomsejere skylder samlet 9,4 millioner kroner i gammel skat.

Nu vil kommunen have pengene ind, og derfor ansættes en ekstra medarbejder, der får til opgave at kradse pengene ind. Eller som minimum at få en aftale om afdrag på gælden.

- Man kan godt sige, at vi skruer bissen på. Vi sender to rykkere, og derefter går sagen videre til advokat. Vi håber naturligvis, at folk betaler deres skyldige ejendomsskatter. Og det vigtigste er, at folk reagerer. Vi skal i dialog og have en aftale om, hvordan pengene betales. Hvis man ikke kan betale, fordi fire tænder er knækket og har man har en stor tandlægeregning, så sig det til os, siger borgmester Carsten Rasmussen (S) til Sjællandske.

Byrådets økonomiudvalg har efter forslag fra den konservative ordfører Helge Adam Møller drøftet, hvordan kommunen kan få borgerne til at betale deres gæld.

Næstved Kommune har omkring 114 millioner kroner »ude og svømme«. Og det er ikke blevet nemmere efter SKAT ikke længere modregner. Det betyder, at folk kan få penge tilbage i skat, samtidig med at de skylder skat til kommunen.

- Det er drøn irriterende. Tidligere fik vi fem millioner kroner om året ind ved modregning, men det gør Skat ikke længere, siger Carsten Rasmussen.

Han håber, at det er muligt ved henvendelser at få borgerne til at betale.

Ud over at sende rykkere vil kommunen sende saldomeddelelser til borgerne, og nogen vil blive ringet op.

Borgernes samlede gæld til Næstved Kommune var ved udgangen af 2015 på 109,3 millioner kroner, og året efter var gælden vokset til 114,3 millioner kroner.