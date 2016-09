Truende hjemløs dømmes til behandling

En 49-årig mand skal i psykiatrisk behandling efter en dom fredag, hvor han blev kendt skyldig i at have truet to børnefamilier på livet. Han blev også fundet skyldig i efterfølgende at have truet to politibetjente.

Truslerne foregik den 1. april 2016 cirka klokken 16.30, hvor manden truede tilfældigt forbipasserende med en kniv. Betjentene i den tilkaldte politipatrulje blev også truet og først, da politiet skød manden i benet, kunne han anholdes.

