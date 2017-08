Se billedserie Julie Kristensen, 26, vinder af dameklassen. Foto: Mogens Lorentzen

Send til din ven. X Artiklen: Triatlonfest i Næstved Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Triatlonfest i Næstved

Næstved - 07. august 2017 kl. 07:31 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan godt være, at vandet i Næstved Havn ikke kan bestå Blå Flag-testen. Men der skal mere end et par colibaktier til at stoppe flere hundrede triatleter, der søndag var til fest i Næstved.

Fra tidlig morgen var der livlig aktivitet både i havneområdet, i den indre by og langs den frilagte Suså.

Byens hovednerve - Havnegade - var spærret for trafik. Og det var kun få biler, der blev lukket ind til Sct. Peders Kirke, hvor der søndag formiddag var barnedåb.

Mere end 100 frivillige i HG Atletik, Triatlon og Motion knoklede hele søndagen for at skabe perfekte rammer for sportsfolkene. Først motionister, så børn og endelig »profferne«, der deltog i det danske mesterskab. Det sidste kan du læse mere om på avisens sportssider.

Her handler det om motionister.

Fint vand

Op til stævnet har der været debat om vand-kvaliteten. Herlufmagle-dyrlægen Christian Holt havde direkte opfordret kommunen til at forbyde stævnet. Det skete ikke. Og det var deltagerne glade for.

- Der er ingen problemer med at svømme i havnen. Det har jeg gjort flere gange, og jeg har aldrig hørt om nogen, der er blevet syge. Vandet er lidt grumset, og det er svært at se bunden. Men ikke noget problem, erklærede Søren Ravnholt, der var hurtigste mand på motions-distancen. Han tog turen som træning, og var også med i DM-løbet.

- Jeg træner til ironman i København, så jeg tager kanaltri som træning, siger Søren Ravnholt til Sjællandske.

Officiel vinder blev den tidligere cykelstjerne Jan Bo Petersen, et halvt minut foran Martin Elvers.

Hos kvinderne vandt Julie Kristensen, der dyrker triatlon, men ikke er i klub.

- Jeg stiller bare op for mig selv. Og træner i Scala. Det var ikke noget problem at svømme i havnen, siger Julie Kristensen, der gennemførte sin triatlon-konkurrence for ottende gang. Og har mod på flere.

Heidi Larsen debuterede. Og var spændt. Hun blev sekunderet af den socialdemokratiske viceborgmester Daniel Lillerøi, der også er triatlet, men skadet.

- Jeg skulle have været med, men jeg kan ikke træne i øjeblikket. Jeg har meldt afbud til København Ironman, men er tilmeldt Frankfurt i juni næste sommer. Jeg har ikke trænet siden Karrebæksminde Triatlon, og må bare erkende, at jeg ikke er klar til konkurrencer, siger Daniel Lillerøi.

I