Triatleter svømmer i havnen

Men i første omgang handler det om at gøre reklame for havnesvømning. Og udsigten til at et voldsomt regnvejr kan forurene havnevandet afskrækker ikke de to triatleter.

- Det er naturen. Jeg var med i kanaltri sidste år, og jeg oplevede ikke noget ubehageligt under svømningen. Vi skal udnytte de helt fantastiske muligheder for at gøre reklame for triatlon-sporten. Og vi skal have deltagerne helt ind til byen. Det gør vi bedst ved at svømme i havnen, siger Jan Bo Petersen, der to gange har været kåret til årets danske cykelrytter.