Tre unge fik betinget fængsel: Sparkede offer til bevidstløshed

Tre kammerater fra Næstved på henholdsvis 17, 17 og 19 år valgte at modtage deres domme, da Retten i Næstved fandt dem skyldige i at have overfaldet en ung mand. De tre havde ellers påstået frifindelse. De erkendte at have slået og sparket offeret, som er i starten af 20'erne, men fra vidneskranken forklarede de, at de så sig nødsaget til at pacificere manden og holde ham nede på jorden.