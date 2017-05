Træt af røglugt nu flytter klageren

- Jeg har altid grinet af dem, der flytter på landet og klager over, at der ikke altid lugter af blomster og violer. Jeg var selvfølgelig bekendt med, at der lugter af røg og fisk, da jeg købte lejlighed i Karrebæksminde. Men jeg var ikke bekendt med, at fiskebutikken for få år siden klaskede en skorsten op lige i hovedet på os, siger Allan Børjesen, der afviser af være fintfølende og sippet.