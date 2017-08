Magnus Heunicke og Christine Antorini på besøg hos Jeanette Payberg (t.h.) og hendes mor Lisa Corell. Hunden hedder Saul. Privatfoto

To politikere kom i plejehjemspraktik

Næstved - 09. august 2017

De to folketingsmedlemmer og tidligere ministre Christine Antorini og Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet var mandag i praktik på plejehjemmet Birkebjergcentret i Næstved.

Med praktikken skulle folketingsmedlemmerne selv opleve, hvordan regler og dokumentationskrav bestemt fra Christiansborg kan være med til at stjæle tid fra kerneopgaven med at passe de ældre.

Nogle gange handler det kort sagt om, at politikere skal holde fingrene væk og i stedet lade de ældre, de pårørende, medarbejdere og ledelsen om at træffe de beslutninger, der fungerer bedst i deres hverdag, mener de to

- Derfor er vores reformforslag til en styrkelse af den offentlige sektor også blevet døbt »Fingrene væk«-reformen, siger Magnus Heunicke.

Næstved er en af de kommuner, der er gået forrest på dette felt ifølge Magnus Heunicke.

Politikerne skulle med besøget have et samlet billede af de mange opgaver, der ligger i ældreplejen. Praktikopholdet bød derfor på både fælles morgenmad, stuegang og bankospil på plejehjemmet Birkebjergcentret samt et besøg med hjemmeplejen hos en borger i eget hjem.

- Der er ingen tvivl om, at vores plejepersonale gør et vigtigt arbejde med at sikre tryghed og omsorg for vores ældre, der ikke længere kan klare sig i eget hjem, siger Magnus Heunicke.

