To p-huse med 750 parkeringspladser

Næstved - 01. marts 2017 kl. 08:11 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To parkeringshuse med mindst 750 parkeringspladser.

Det er den opgave, som Næstved Kommune nu er i gang med. Byrådets Plan- og Ejendomsudvalg er i gang med at udarbejde lokalplaner for to projekter.

På den såkaldte tjæregrund ved Rampen skal bygges et parkeringshus til mindst 450 biler. Ifølge formanden for Plan- og Ejendomsudvalget, Daniel Lillerøie (S) planlægges et parkeringshus i fire etager.

På Grønvej-parkeringen er det tanken at bygge parkeringshus i to eller tre etager med plads til mindst 300 biler.

Opførelsen af parkeringshuse er blevet en hasteopgave for Næstved. Der er afsat 80 millioner kroner til de to projekter, og behovet for parkeringspladser i området er kæmpe stort.

- Vi skal i gang med byggerierne i år, siger formanden for Teknisk udvalg, Søren Revsbæk (V).

Det store behov for parkeringspladser skyldes Campus-byggeriet i Teatergade, og at Udlændingestyrelsen skal bygge kontorhus på Posthusparkeringen. De to store projekter sker på områder, hvor der i dag er parkeringspladser. Og derfor er det afgørende, at der er etableret erstatnings-pladser før der bygges på Posthusparkeringen. P-pladserne langs Teatergade er allerede nedlagt, efter at Campus-byggeriet er i gang.

Borgermøde

Men foreløbig gælder det lokalplanerne. Tidsplanen er skarp. Lokalplanerne skal i byrådet før sommerferien, og derefter sendes i høring.