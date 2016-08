To medarbejdere overfaldet på bosted

En 21-årig beboer på et bosted i Tappernøje gik tirsdag aften amok, og det gik ud over to at bostedets medarbejdere, fortæller TV Øst.

Den 21-årige mand slog de to medarbejdere påkroppen og i ansigtet, inden det lykkedes at overmande beboeren. Medarbejderne blev efter overfaldet behandlet på sygehuset. Beboeren er nu sigtet for vold.