Se billedserie Da et fund fra Mars af intelligent liv undersøges nærmere, viser det sig at være langt mere intelligent end ventet. Sci-fi-filmen Life er på skærmen tirsdag aften. Pressefoto

To dage med gratis sommerfilm på Munkebakken

Næstved - 05. august 2017 kl. 11:35 Af Niels Brande Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag 8. og onsdag 9. august er der gratis film på Munkebakken i Næstved, når Zulu Sommerbio sætter storskærm op.

Filmene begynder som udgangspunkt kl. 21.15, men de kan blive lidt forsinkende, hvis det ikke er mørkt nok, oplyser arrangørerne.

Tirsdag 8. august vises science fiction-filmen Life.

Filmen følger seks astronauter, der er lige på nippet til at gøre en af verdenshistoriens største opdagelser.

På Mars har en sonde indsamlet tilsyneladende intelligent liv, men da fundet undersøges nærmere, viser det sig, at organismen er langt mere intelligent end ventet.

Onsdag 9. august er der drama på skærmen i filmen Lion, der er baseret på Saroo Brierleys livshistorie.

Lion handler om femårige Saroo, der bliver væk fra sin familie, efter han er faldet i søvn i et tog på vej til Kolkata.

I den store indiske by lever han som hjemløs i et hårdt miljø, inden han kommer på børnehjem og senere adopteres af et australsk par.

Da han bliver lidt ældre, begynder barndomsminder at dukke op, og han beslutter sig til slut for at fine sine biologiske forældre.

På rollelisten er blandt andre Dev Patel og Nicole Kidman.

Der kan købes snacks og drikkevarer på Munkebakken, men man er også velkommen til at medbringe både snacks, grill, pølser og drikkevarer.

Det er tilladt at grille på Munkebakken, så længe man ikke brænder græsset af og i det hele taget følger reglerne på stedet. Toiletfaciliteter er der også sørget for.

Det kan være en god idé at huske festivalstolen og et tæppe, for selv om underholdningen nok skal være i orden, er der ingen garanti for, at man kan holde varmen på jorden hele aftenen.

Skulle det gå hen at blive regnvejr, er der stadig film på skærmen begge aftener.