Retten i Næstved troede ikke på Rasmus Max Andersens forklaring om, at heroinen var til eget forbrug, og at han ikke havde set en pose med to haglgeværer, som stod i hans lejlighed. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: To år bag tremmer: Havde heroin og haglgeværer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To år bag tremmer: Havde heroin og haglgeværer

Næstved - 29. august 2017 kl. 10:57 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

48-årige Rasmus Max Andersen var i starten af maj netop blevet løsladt fra fængslet, da politiet fem dage senere ransagede hans lejlighed i Herlufmagle, nord for Næstved. Her fandt de to haglgeværer med tilhørende patroner, 19 gram heroin, 2,3 gram pot samt et håndvåben i form af en totenschlæger, et kanonslag og en ulovlig gasspray.

Fundet var meget lig det, der blev gjort på samme adresse i august året forinden. Dengang fandt politiet et skarpladt haglgevær, som stod frit tilgængeligt i et hjørne af stuen, samt 24,2 gram heroin.

Rasmus Max Andersen var tiltalt for begge de ulovlige fund ved begge episoder, da hans sag tidligere på måneden var for Retten i Næstved. Her blev han fundet skyldig og idømt to års ubetinget fængsel.

Fra vidneskranken forklarede Rasmus Max Andersen selv, at han ikke havde opdaget posen med de to geværer, efter han var vendt hjem fra sin afsoning af en anden dom. Han forklarede, at flere havde boet i hans lejlighed, mens han havde været væk, og han vidste ikke, hvem våbnenes rette ejermand var.

- Hvis jeg havde set posen med geværer, havde jeg smidt den ud, lød det.

Han erkendte at have været i besiddelse af stofferne, men de var til eget forbrug, påstod han. Hvis noget heroin var blevet overdraget, havde det været som en tjeneste til en anden misbruger, der ikke selv kunne skaffe.

- Så jeg har ikke tjent penge på det, tværtimod, sagde Rasmus Max Andersen.

Retten var dog af en anden opfattelse og dømte ham for videresalg. Den tiltalte blev også fundet skyldig i videresalg af euforiserende stoffer i forbindelse med fundet tilbage i august. Her blev også fundet et haglgevær, og det var hans eget - Rasmus Max Andersen var dog, i modsætning til retten, af den opfattelse, at der blot var tale om en luftbøsse.

I første omgang udbad den dømte sig betænkningstid, men den er nu udløbet, uden dommen er blevet anket. Han har siddet varetægtsfængslet siden ransagningen i maj og vil gøre det fortsat frem til afsoning.