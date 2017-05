Tilbud på vandkulturhus vraget

Byrådet vil gerne have et vandkulturhus, der skal erstatte de nedslidte svømmehaller. Det eneste tilbud, der er kommet på at bygge og drive et vandkulturhus, er blevet vraget.

Næstved - 23. maj 2017 kl. 14:15 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er kommet ét eneste tilbud på at bygge, betale og drive et vandkulturhus i Næstved. Selv om buddet ikke lever op til forventningerne og skylles ud med badevandet, fortsætter Byrådet med arbejdet for at få et vandkulturhus.

Kommunens rådgivere har vurderet, at tilbuddet, som er afgivet af Næstved Leisure Center ApS, ikke lever op til de grundlæggende krav, Næstved Kommune har stillet i udbudsmaterialet. Samme firma

gav et mangelfuldt tilbud i den første udbudsrunde. Betingelserne var netop blevet justeret for at øge mulighederne for, at der kom flere tilbud, og at tilbuddene ville være »inden for skiven«. Det skete ikke.

Børne- og Kulturdirektør Per B. Christensen siger til Sjællandske, at tilbuddet er blevet afvist.

- Det lever ikke op til de forudsætninger vi har. Vi vurderer, at det vil være for risikabelt at gå ind i projektet, siger han.

Dels er firmaets egenkapital på de minimale 50.000 kroner så spinkel, at skulle det gå konkurs, vil Næstved Kommune være forpligtet til at købe badelandet for en højere pris end byggeriet reelt er værd. Desuden er tilbuddet baseret på relativt dyre lån og en ifølge Per B. Christensen relativt stor avance, der tilfalder Næstved Leisure Center ApS.