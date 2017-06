Den konservative gruppeformand Helge Adam Møller svinger sværdet for at få fjernet overflødige regler. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Til kamp mod overflødige regler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Til kamp mod overflødige regler

Næstved - 02. juni 2017 kl. 07:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Mogens Lorentzen

Nu skal der ryddes ud i overflødige regler og bureaukrati i Næstved Kommune.

Et enigt byrådet har pålagt direktionen at sætte medarbejderne på jagt efter overflødige regler og procedurer. Og unødvendig kontrol skal fjernes og afløses af tillid.

Den konservative gruppeformand Helge Adam Møller er begejstret over modtagelsen af det konservative forslag.

- Alle partier støttede forslaget. Det er supergodt, og nu kan vi komme i gang med afbureaukratisering og få mere arbejdsglæde. Og forhåbentlig spare nogle penge, som vi kan bruge til flere varme hænder. Det handler om regelforenkling, siger Helge Adam Møller til Sjællandske.

Han har regnet ud, at hvis hver af kommunens cirka 6.000 ansatte bruger bare to procent af deres arbejdstid på overflødigt bureaukrati, så vil det svare til at kommunen havde ekstra 120 medarbejdere.

- For nogle er to procent for meget, andre mindre. Men fjernelsen af overflødigt arbejde giver mere tid, og større arbejdsglæde, hvis »gakkede« regler fjernes, siger Helge Adam Møller.

Han nævner følgende eksempel fra virkeligheden:

Hvis en sosu-assistent på et plejehjem vurderer, at en beboer har behov for bleer, skal assistenten gå til den ble-ansvarlige, som så kontakter kommunens ble-koordinator. Ble-koordinatoren sender en formel ansøgning til en visitator, der tager stilling. Og der kan gå op til otte dage, før der er svar.

- Hvor er tilliden til sosu-assistenten? spørger Helge Adam Møller.