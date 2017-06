Den smukke kirkesal skal have en fremtid som fælleslokale for de fremtidige beboere.

Tidligere nonne-kloster indrettes med 33 boliger

Næstveds tidligere nonne-kloster skal ombygges til almene boliger. Og kirkesalen bliver fælleslokale for de fremtidige beboere. Sådan lyder fremtidsdrømmen for Boligselskabet Sjælland, som er klar til at investere 57 millioner kroner i at ombygge Sct. Elisabeth Søstrenes tidligere nonnekloster på Præstøvej til 22 moderne familieboliger - plus 11 små boliger, som vil være attraktive for unge studerende.