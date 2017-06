Tidligere EDC-mægler er tilbage med ny butik

- Det er rigtig fedt at være tilbage. Det er som at have spillet på udebane i Køge de seneste tre år, siger Lars Eriksen med en sportsmetafor.

For udebane er ok, men det er på hjemmebanen, man er stærkest. Lars Eriksen er en rigtig Næstveddreng.

Han håber, at han med sit navn og ry kan tiltrække kunder. Det er ikke meningen, at han skal slås med de store kæder i byen, der i forvejen slås om store markedsandele.

Desuden er online et kodeord for butikken, for på nettet er der gode muligheder for at komme i kontakt med potentielle boligkøbere.