Per Sørensen fik Thorvald-prisen, kasket og en fin uniformsjakke. Foto: Mogens Lorentzen

Thorvald-pris til havneformand

Næstved - 12. januar 2017 kl. 08:09 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg er meget glad for min avis. Og jeg læser den med stor glæde hver dag.

Den melding kom fra den socialdemokratiske havneformand Per Sørensen, da han tirsdag aften i forbindelse med Næstved byråds nytårskur modtog Thorvald-prisen. Den gives til en politiker, der har gjort sig særligt bemærket året før.

Nogen betragter Thorvald som en kvaje-pris, andre som en hæder.

Årets pris blev uddelt af byrådspolitikeren Thomas Palmskov fra Dansk Folkeparti. Han mente, at Per Sørensen havde gjort sig fortjent til Thorvald-prisen, fordi han i sommer blev vred på Sjællandske og proklamerede, at han ikke længere ville modtage eller læse avisen.

Glad for avisen

Siden den melding har Per Sørensen haft flere debat-indlæg i avisen, og det mener Thomas Palmskov afslører, at Per Sørensen alligevel læser avisen.

- Ja, det gør jeg. Og med stor glæde. Jeg er skam glad for min avis, sagde Per Sørensen, da han havde modtaget pokalen. Og gaven, der fulgte med - en flot kaptajn-kasket med tilhørende uniformsjakke.

- Så kan du tage det på, når du om natten skal være p-vagt og udskrive parkeringsbøder i Karrebæksminde, lød begrundelsen fra Thomas Palmskov.

Forhistorien er, at Sjællandske i sommer skrev om havnebestyrelsens indførelse af nat-takst på 40 kroner for at parkere på stejlepladserne om natten. Nyskabelsen var ikke populær i turistforeningen og lokalrådet. Og det skrev avisen naturligvis om. Det blev Per Sørensen så vred over, at han offentligt erklærede, at han ikke længere ville modtage eller læse avisen.