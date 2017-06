Thomas Andersen er rystet over behandlingen af en syg mand, han mødte i Fuglebjerg. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Thomas Andersen er rystet over behandling af syg medborger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Thomas Andersen er rystet over behandling af syg medborger

Næstved - 07. juni 2017 kl. 10:40 Af Kristian Willumsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En gåtur i Fuglebjerg udviklede sig mandag aften dramatisk for 42-årige Thomas Andersen og hans 22-årige datter, Monika Andersen. De ser en mand, der ligger på græsset ved gadekæret i Fuglebjerg. I første omgang tror de, at manden nyder vejret og soler sig, men da de kommer tættere på, går det op for dem at noget er galt. Manden, der i følge Thomas Andersen er cirka 50 år gammel, ryster voldsomt og er ikke til at komme i kontakt med.

- Han reagerer slet ikke til at starte med. Efter lidt tid får vi kontakt til ham. Han svarer kun kortfattet og virker meget diffus, forklarer Thomas Andersen.

Thomas Andersen ringer derfor efter en ambulance. Da han kommer igennem til 112, fortæller han, at han får fat i en sygeplejerske. Hun beder om at tale med manden. Thomas Andersen giver telefonen videre, men har skruet op for lyden, så han kan følge med i samtalen.

- Så kan jeg høre, at hun forsøger at overtale manden til selv at tage hjem. Der bliver jeg sgu tosset. Jeg mener ikke, hun kan vurdere situationen, som jeg kan. Det er mig, der står med manden og har kontakten. Jeg tager så telefonen og beder hende om at sende en ambulance, hvilket hun indvilliger i, siger Thomas Andersen, der dagen derpå stadig er påvirket af situationen og undrer sig over forløbet.

Thomas Andersen fortæller, at da manden bliver mere frisk, fortæller han, at han er blevet udskrevet cirka 18 timer tidligere fra Slagelse Sygehus efter at have været indlagt med en blodprop i benet. I følge Thomas Andersen bor manden på et omsorgshjem i Næstved, men havde kun råd til at komme til Fuglebjerg. Her skulle han så angiveligt rendt rundt på må og få.

- Jeg bliver skuffet over, at mine skattekroner ikke bliver brugt bedre. Man kan da ikke bare udskrive en mand, der har været indlagt med en blodprop uden at sikre, at han kommer ordentlig hjem. Det kan jeg ikke forstå sker, siger han.

Region Sjælland bekræfter, at der har været en ambulancekørsel til Fuglebjerg på det pågældende tidspunkt, men vil ikke kommentere sagen yderligere.