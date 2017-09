Sagen mod ægteparret fortsætter ved Retten i Næstved i næste uge. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Thailandsk ægtepar for retten: Vold og blufærdighedskrænkelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Thailandsk ægtepar for retten: Vold og blufærdighedskrænkelse

Næstved - 05. september 2017 kl. 13:52 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 33-årig thailandsk mand og hans fem år ældre kone nægtede sig begge skyldige, da de var for Retten i Næstved mandag. Begge er tiltalt for vold mod deres fælles søn, mens manden er tiltalt for blufærdighedskrænkelse af kvindens døtre fra et tidligere forhold. Hun er tiltalt for ikke at gribe ind.

Pigerne er i dag henholdsvis 16 og 14 år gamle. Ifølge anklageskriftet er de i en periode på de seneste to-tre år blevet befølt på deres bryster flere gange ugentligt af manden, som også har klappet dem i numsen, tungekysset den ældste og forsøgt det samme med den yngste.

Den 33-årige har boet i Danmark i ti år - lige så længe, som han har været gift - og nægtede i retten at have rørt ved pigernes bryster. Han fortalte, at han ofte havde klappet dem i numsen - for sjov - og at han af og til havde rakt tunge og forsøgt at kysse dem - også for sjov. Der havde ikke været nogen seksuelle intentioner overhovedet.

Den 38-årige kvinde var af samme opfattelse. Hun fortalte, at hendes mand var som en far for pigerne, og at familien var meget tæt.

- Kram og fysiske drillerier er normale i vores familie. Måske har pigerne opfattet det forkert, fortalte hun fra vidneskranken.

Derudover berettede hun om en leg, som manden legede med sine brødre, når han var hjemme i Thailand. Her tog man fat i hinanden og kyssede og slikkede på halsen og op mod munden, så den anden var nødt til at gøre modstand. Det var en sjov leg, mente hun.

Både manden og hustruen erkendte, at de hver især ved en enkelt lejlighed havde slået deres fælles søn på ti år. Kvinden kunne endda huske, at det var sket i 2012.

Begge havde kun slået med flad hånd mod arme og ben, lød det, og ingen af dem var klar over, at dette var ulovligt i Danmark, for det er helt normalt i Thailand. Årsagen til den fysiske straf var, at drengen plagede for meget om at spille computer - nogle gange i op til en time.

Sagen mod ægteparret blev ikke afgjort i går, men fortsætter igen på mandag, hvor der også ventes at falde dom. Anklagemyndigheden kræver begge idømt fængselsstraf og betinget udvisning fra Danmark.