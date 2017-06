Se billedserie University College Sjællands byggeri af campus mellem Teatergade og Munkebakken - ved siden af VUC. Foto: Mogens Lorentzen

Tempo på campus

Næstved - 30. juni 2017 kl. 08:29

Af Mogens Lorentzen

- Vi skal bygge campus i Næstved for fremtiden. Det kunne jo være, at der kommer flere uddannelser. Så vi skal have plads til at udvide.

Det siger Hans Stige, formand for University College Sjællands bestyrelse.

Og det handler om Campus-byggeriet ved Munkebakken. University College Sjælland (UCSJ) har besluttet at samle sine fem uddannelser i Campus Næstved. Og det skal ske i nye bygninger, der bliver nabo til VUC, som er i fuld gang med at bygge i Teatergade.

Og netop nabo-skabet er væsentlig for UCSJ. Det giver mange fordele, når de to store uddannelses-institutioner kan samarbejde.

- Vi glæder os til at samle vores uddannelser på en stationsnær placering. Og vi er glade for at bygge ved siden af VUC. Der er mange ting, som vi kan være fælles om. Og der er ingen tvivl om, at vi bygger for fremtiden. Det bliver et moderne og tidssvarende byggeri, siger Hans Stige til Sjællandske.

Han tør ikke sige noget om tidsplanen, men erklærer, at der er et stort ønske om at sætte tempo på projektet. Allerede fredag indledes forhandlingerne med Næstved Kommune om køb af byggegrunden.

- Jeg kan ikke sige en dato for byggestart, men det er vores ønske at få tempo på byggeriet, siger Hans Stige.

UCSJ-campusen skal opføres i Teatergade ind i Munkebakken. Og bliver nabo til VUC. Når de to store skoler er opført vil de have flere tusinde studerende.

Borgmester Carsten Rasmussen glæder sig over udsigten til etableringen af Campus Næstved ved Munkebakken.

- Beslutningen er en julegave et halvt år for tidligt, siger Carsten Rasmussen til Sjællandske.