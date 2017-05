Se billedserie Borgmester Carsten Rasmussen mener, at teltejren var fejlplaceret. Foto: Bjørn Ambjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Telte til flygtninge pilles ned

Næstved - 17. maj 2017

Den omstridte teltlejr fjernes. Alle telte er pillet ned inden 1. juli.

Det siger borgmester Carsten Rasmussen, der har fået meldingen fra integrationsminister Inger Støjberg. Siden asylcentret blev rømmet for flygtningen i efteråret 2016 har Næstved byråd flere gange forsøgt at få teltene pillet ned. Men hver gang er det blevet afvist med henvisning til, at teltene skulle være klar, hvis der igen kom mange flygtninge til Danmark.

Men nu er holdningen ændret. Udlændingestyrelsen har besluttet at fjerne teltene fra de tidligere asylcentre i Thisted, Haderslev, Herning og Næstved.

- Det er godt for byen og naboerne, at de falmede telte nu bliver pillet ned. Og området igen kan blive grønt. Teltlejren var ikke godt placeret midt i et boligområde med mange naboer. Så det er rigtig godt, at teltene nu fjernes. Det har ikke været noget kønt syn, siger Carsten Rasmussen til Sjællandfske.

Teltlejren blev med plads til 400 ansøgere opstillet i slutningen af 2015. De første flygtninge flyttede ind i begyndelsen af januar 2016. Og næsten fra starten var der problemer. Mange naboer klagede over støj, og adskillige gange var der slagsmål, hvor politiet blev tilkaldt for at få ro i lejren.

En del naboer følte sig generet af flygtninge, som pludselig stod i deres haver. Enkelte beboere i området valgte at flytte på grund af teltlejren.

Største opmærksomhed omkring teltlejren var der i maj 2016, hvor lederen af asylcentret blev fyret efter uroligheder med asylansøgere.

Allerede i september 2016 blev teltlejren rømmet. Men teltene blev stående i reserve, hvis der pludselig blev brug for mange indkvarteringspladser.