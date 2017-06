Teater: Dronningen skæres i to stykker

Sherlock Holmes' dødsfjende Moriarty flygter fra sin celle i Tower of London og proklamerer, at han vil stjæle Dronning Margrethes kronjuveler for næsen af Holmes. Sherlock tager imod udfordringen og iler sammen med sin tro ven og væbner Dr. Watson til København. På Amalienborg tager handlingen fart. Prins Henriks gravhund Tilly forsvinder, men dukker op igen som cocktailpølser, og dronningen skæres under et trylleshow i to stykker og bortrøves sine kronjuveler.