Team Rynkeby Næstved skifter navn til Team Rynkeby Storstrøm. Her ses det seneste hold, der cyklede fra Næstved til Paris. Privatfoto

Team Rynkeby Næstved skifter navn og kaptajn

Næstved - 29. august 2017 kl. 17:20 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden 2014 har Team Rynkeby sendt Næstvedgensere til Paris på cykel for at samle penge ind børn med kritiske sygdomme. Efter en omorganisering sidste år har det lokale Team Rynkeby-hold reelt dækket hele det tidligere Storstrøms Amt. Derfor har man nu besluttet, at Team Rynkeby Næstved fremover skal hedde Team Rynkeby Storstrøm.

Det fortæller Mikael Kastrup Hansen, der har overtaget rollen som holdkaptajn fra Næstved-kiropraktor Frank Føns Jensen, som ikke længere er en del af Team Rynkeby.

- Det er vigtigt, at deltagerne og sponsorerne føler sig repræsenteret af holdets navn. Og når vi nu har deltagere og sponsor opbakning fra hele det tidligere Storstrøms Amt, så synes vi også, at det er vigtigt, at det kommer til udtryk i navnet, siger Mikael Kastrup Hansen.

Der har været rekord mange ansøgere til Team Rynkeby i hele Norden i år. Fra Østdanmark er der er kommet omkring 650 ansøgninger, og af dem hører omkring 100 geografisk til holdet Team Rynkeby Storstrøm.

Lige nu er holdkaptajnen sammen med styregruppen i gang med en af årets vigtigste opgaver - at udtage de 45-50 ryttere, som det kommende år skal cykle sig i form, så de kan tilbagelægge den godt 1.200 km lange cykeltur fra Næstved til Paris. Samtidig skal de drive holdets indsamlingsaktiviteter.

- Vi har fået flere ansøgere, end vi har plads til på holdet. Det er rigtig skønt, at der er så mange. Men det er ikke rart at skulle sortere. Jeg prøver at vælge de mest rigtige til projektet, forklarer Mikael Kastrup Hansen, der er kørelærer i Næstved.

Den 5. september får alle ansøgere svar på deres ansøgning, og inden udgangen af september skal arbejdet med at udtage Team Rynkeby Storstrøm være afsluttet. Team Rynkeby består i 2018 af omkring 1.900 cykelryttere og 450 hjælpere fordelt på 48 lokale hold i seks lande. Team Rynkeby kører til Paris fra den 30. juni til 7. juli 2018.