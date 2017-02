Se billedserie Team Fog Næstved går til kommunen og beder om fem-årig aftale, så Moritz Lanegger fortsat kan drible basketholdet til metal. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Team Fog Næstved tager hatten i hånden

Næstved - 25. februar 2017
Af Kristian Willumsen

Basketholdet og erhvervsvirksomheden, Team Fog Næstved, vil have fingrene i kommunekassen og søger om en partnerskabsaftale, der skal sikre klubben 700.000 kroner per sæson de næste fem år gældende fra 1. juli 2017. Beløbet er cirka en firdobling af den eksisterende aftale, der indbringer Team Fog Næstved 165.000 i indeværende sæson.

De foregående tre sæsoner har Team Fog Næstved modtaget 330.000 kroner fra kommunen.

Team Fog Næstved har præsenteret deres strategi for Økonomiudvalget og sendt en ansøgning, der behandles ved et udvalgsmøde mandag.

- Jeg ser en historisk mulighed for at få et permanent tophold i en af de fire store sportsgrene i Danmark (Fodbold, håndbold, ishockey og basketball red.). En mulighed, der vil kunne markedsføre Næstved positivt ud til resten af landet.

Det så vi senest, da vi vandt pokalfinalen, hvor mediebevågenheden efterfølgende var helt enorm, siger formand for Team Fog Næstved, Andreas Larsen.

Skulle Team Fog Næstved og kommunen indgå partnerskabsaftalen, vil beløbet de modtager være skyhøjt sammenlignet med de andre topklubber i basketligaen.

Formanden for det aarhusianske tophold Bakken Bears, Michael Piloz, oplyser, at de modtager 150.000 kommunale støttekroner per sæson.

Et beløb, der kun modtages så længe klubben kvalificerer sig til de europæiske turneringer. I Svendborg Rabbits modtager man 180.000 kroner per sæson i en aftale, der ligger meget tæt op ad den Team Fog Næstved har med kommunen, og i Hørsholm 79'ers modtager man lige præcis 0 kroner fra kommunekassen oplyser ansvarlig for salg- og markedsføring Jakob Vallentin.

Andreas Larsen mener dog ikke, at det er sammenligningsgrundlag, man kan bruge til noget.

- Jeg søger en ligevægt i forhold til, hvad andre sportsorganisationer modtager her i byen, siger han.

Andreas Larsen ønsker ikke at oplyse, hvilke sportsorganisation han sammenligner med.

Næstved Kommune har i forlængelse af Team Fog Næstveds ansøgning fået sportsanalysevirksomheden Sport One til at analyse, hvad partnerskabsaftalen ville kunne give retur til kommunen.

Sport One er kommet frem til, at aftalen Team Fog Næstved foreslår, vil kunne betyde en samlet indtjening på 565.000 kroner.

Af de 565.000 er 400.000 kroner af indtjeningen forbundet med eksponering. Sport One anbefaler at kommunen ikke indgår en fem-årig aftale uden at sikre sig en klausul i aftalen såfremt at det sportslige niveau forringes eller den nuværende tv-aftale bortfalder eller væsentligt reduceres.

- Vi har sat beløbet og perioden efter en formodning om, at det er det, der skal til, hvis vi skal nå i mål med det vi vil. Nemlig sikre Næstved en massiv eksponering og positiv omtale, siger Andreas Larsen.

Om Team Fog Næstved lykkes med aftalen vil vise sig.

I første omgang skal det altså diskuteres mandag til møde i Økonomiudvalget.