Arkivfoto Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Tavs rockerboss slæbt i retten af politiet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tavs rockerboss slæbt i retten af politiet

Næstved - 30. juni 2017 kl. 06:06 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag fortsatte retssagen mod to 18-årige rockerlærlinge, som er tiltalt for tre af efterårets skudepisoder i Næstved, herunder et drabsforsøg.

Den 30-årige Satudarah-rocker, som blev ramt af fire skud, var indkaldt som vidne, men næsten alle hans svar lød »det kan jeg ikke huske« eller »det så jeg ikke«. Hans længste talestrøm var, da han anklagede Skipper Falsled for at være korrupt i forbindelse med en sag om ulovlig våbenbesiddelse, hvor den 30-årige i øjeblikket sidder varetægtsfængslet og venter på at komme for en dommer til december.

Endnu mindre meddelsom var præsident for Næstveds afdeling af Bandidos. Han skulle oprindeligt have vidnet i sidste uge, hvor han meldte sig syg, ligesom han forsøgte i går. Der var dog ingen gyldig lægeerklæring for sidste uges forfald, og derfor blev han kort før middag anholdt af politiet og slæbt med i retten.

Han bekræftede at have set de to tiltalte tidligere, men han mente ikke, at de nogensinde havde opholdt sig i rockerborgen - selvom den ældste af de tiltalte tidligere har forklaret, at han ofte overnattede der.

Rockerbossen kunne ikke nikke genkendende til, at han i perioden kort inden drabsforsøget havde haft flere telefonsamtaler med den ældste af de to tiltalte, ligesom han ikke kunne huske, om han havde mødtes med dem begge få timer før skudepisoden.

Mere snaksaglige var flere af de andre vidner under retsmødet. Efter deres forklaringer tegner der sig et billede af, hvad der skete den pågældende aften inden drabsforsøget i september sidste år. Læs meget mere om det i fredagens Sjællandske.