Tavs regionsledelse efter påbud til Slagelse Sygehus

Næstved - 18. juli 2017 kl. 07:45 Af Robert Andersen

Der har lagt sig en dyne af tavshed over Region Sjælland efter påbuddet til Slagelse Sygehus. Der er ingen kommentarer, mens ledelsen undersøger sig selv.

- Sagen vil blive drøftet på forretningsudvalgsmødet mandag 14. august. Koncernledelsen har således ikke pt. yderligere kommentarer, oplyser koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen via Region Sjællands pressetjeneste.

Sådan lyder beskeden, da Sjællandske beder om en kommentar fra embedsværket i Region Sjælland, til at politikerne i regionsrådet blev holdt hen i uvished, da Slagelse Sygehus modtog et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed torsdag 29. juni.

Regionsrådsformand Jens Stenbæk har fortalt til P4 Sjælland, at det kom helt bag på ham, at der blev udstedt et påbud. Socialdemokraternes gruppeformand Jan Hendeliowitz er heller ikke tilfreds og kalder over for P4 situationen for utryg, og Næstveds repræsentant i rådet Susanne Lundvald (S) har til Sjællandske fortalt, at hun nær var kørt i grøften, da hun hørte nyheden.

Det kom også helt bag på hende, selv om hun gennem længere tid havde vist, at der var problemer på neurologisk afdeling på Slagelse Sygehus.

Slagelse Sygehus fungerer som akuthospital for borgere i store dele af regionen, og derfor satte Sjællandske sig for at finde ud af, hvem der tog beslutningen om at holde politikerne hen i uvished og hvorfor.

Da avisen første gang spurgte til sagen hos ledelsen af Region Sjælland, blev Sjællandske efterfølgende kontaktet af regionens pressetjeneste, der fremsendte en række links til sagsakter.

Disse dokumenter fortæller dog ikke noget om, hvor ansvaret for den manglende information til politikerne ligger, og avisen kontaktede på ny Region Sjælland, som kunne meddele, at der ingen kommentarer er - udover den korte replik fra koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen, der er gengivet oven for.

Nu er den interne undersøgelse i gang, og ledelsen vil ikke udtale sig, før regionens medlemmer af forretningsudvalget er orienteret.

På den baggrund har Sjællandske valgt at søge aktindsigt i sagen.

Susanne Lundvald vil have undersøgt, hvem der vidste, at Styrelsen for Patientsikkerhed påtænkte at udstede et påbud. Det er aldrig tidligere sket, at styrelsen så godt som har lukket en hospitalsafdeling - flere funktioner bliver overflyttet til Roskilde.

- Jeg vidste det ikke. Det er ikke i orden, at vi ikke har fået det at vide. Der er nogen, der har svigtet, har Susanne Lundvald tidligere sagt til Sjællandske.

Den administrative ledelse i Region Sjælland består af administrerende direktør Per Bennetsen, og den øverste ansvarlige for sygehusvæsnet i regionen er Lars Onsberg Henriksen.

Sygehusdirektør Vagn Bach har det daglige ansvar for driften af Slagelse, Ringsted og Næstved sygehuse.

Det fremgår af de dokumenter Sjællandske har læst, at Styrelsen for Patientsikkerhed gennem ca. et år har været på sporet af Slagelse Sygehus, og styrelsen fremsender 23. maj i år høring om påbuddet til Slagelse Sygehus og direktør Vagn Bach.

11. juni svarer Vagn Bach, at han ikke er enig i styrelsens begrundelse for påbuddet, og 29. juni skrider styrelsen til handling og de facto lukker neurologisk afdeling som en selvstændig fungerende akutenhed.