Tangsuppe volder enorme hovedbrud

I flere år har teknisk forvaltning arbejdet med at finde en løsning, så Vesterhave Strand bliver stedet, hvor badegæsterne glæder sig til at solbade.

Hidtil har det været Park og Vej, som har stået for at samle tangdyngerne, og grundejerforeningerne har betalt regningen for at få kørt tangbjergene væk.

Forvaltningen har skitseret fire forskellige løsninger. Ingen af dem garanterer, at Vesterhave Strand bliver bare nogenlunde fri for tang. Det eneste, forvaltningen foreslår uden forbehold, er, at der hentes en rådgiver ind for at undersøge, hvordan tang i store mængder holdes væk fra Vesterhave Strand.