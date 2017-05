Se billedserie Den røde linje er den foreslåede nye udgave af Tamosebæk, som netop nu er i høring. De orange linjer viser de drænrør, der bliver åbnet. Illustration: Næstved Kommune

Tamosebæk bliver fiskenes legeplads

Næstved - 20. maj 2017

Der skal være fri leg for fiskene i Tamosebæk. Derfor bliver den nu fritlagt fra Ravnstrup til Gødstrup Engsø. Den eksisterende rørlægning, lige før vandløbet løber ud i Gødstrup Engsø, udgør i dag en spærring for fisk og andre vandløbsdyr. En åbning af vandløbet vil skabe passage og markant bedre levemuligheder for fisk og vandløbsdyr.

Genslyngning af den åbnede strækning og udlægning af gydebanker og sten vil forbedre de fysiske forhold. Dette vil skabe bedre ynglemuligheder for fisk, og der vil ske en øgning af biodiversiteten i vandløbets plante- og dyreliv.

Projektet er endnu i sin vorden, men er sendt i høring hos de involverede parter, men ideen ligger i forlængelse af kommunens vandløbsplan og statens vandområdeplan.

Tamosebæk er i nuværende rørlagte udgave 600 meter lang og bliver i sin nye udformning ca. en kilometer lang. Der bliver etableret gydebanker og skjulesten for at skabe et naturligt dynamisk forløb. Der bliver også bygget fem nye rørbroer og en spang (meget enkel bro. red.)

Man forventer ikke, at det vil får væsentlige konsekvenser for området øvrige flora og fauna, når hele projektet er på plads. Bækken løber på privatejet jord, og derfor bliver det lodsejernes opgave at vedligeholde det ny å-løb.

Det er Næstved Kommune, der er bygherre, men projektet er finansieret af den Europæiske Hav- og Fiskerifond med 24 procent og landbrug- og Fiskeristyrelsen med 76 procent.

Prisen forventes at blive ca. 286.000 kroner.

Da projektet endnu er i høringsfasen, er der ingen dato for, hvornår arbejdet går i gang.