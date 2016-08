Talentskoles elever scores af anerkendte forlag

Tine Høeg brænder så meget for at skrive, at hun har fået etableret et fritidshold i kreativ skrivning på ZBC.

- Det er egentlig ikke det, vi arbejder for - at elever skal udgive bøger, mens de går på Forfatterlinjen. Vi arbejder for at skærpe deres skriftlige udtryk og fornemmelse for egen og andres litteratur. Vi arbejder for, at de bliver bedre til at læse sig selv, bedre til at forstå det, de selv skriver, og det andre skriver. Men vi skammer os selvfølgelig på ingen måde over, at vores elever udgiver på rigtige forlag, mens de er på Forfatterlinjen. Tværtimod er vi stolte af at have elever, der skriver på det niveau, siger Mads Eslund.