Eleverne fra Talentskolens skuespillinje er klar til at prøve kræfter med Engle i Amerika.

Talentskolen skal opføre prisvindende New Yorker-drama

Næstved - 08. august 2017 kl. 14:11 Af Niels Brande Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Talentskolen i Næstved har fået rettighederne til i foråret 2018 at sætte det prisbelønnede teaterstykke Engle i Amerika op i Gamle Ridehus.

Engle i Amerika som har vundet to Tony Awards samt Pulitzerprisen for bedste drama, foregår i New York i 80'erne og følger en række menneskeskæbner, hvis liv på sælsom vis bliver berørt af hinanden. Det er en både morsom, intelligent, rørende, poetisk og voldsom forestilling om liv og død, politik og religion, magt og korruption, kærlighed og venskab.

- Da jeg fik svar fra New York i juli om, at vi havde fået lov til at sætte stykket op, var jeg ved at falde bagover, siger Talentskolens afdelingsleder for Scenekunst, Kristian Studsgaard, som også er instruktør på stykket.

Stykket er skrevet af den amerikanske forfatter Tony Kushner for 25 år siden, og for tiden opsættes det blandt andet i The National Theatre i London.

Det er Talentskolens skuespilelever, der som en del af deres undervisningsforløb nu skal binde an med »et af århundredets største stykker«, som det er blevet kaldt af mediet The New York Observer.

Stykket har tidligere været sat op på Det Kongelige Teater samt på Betty Nansen i København, og Christoffer Berdal, der var instruktør på forestillingen på Betty Nansen i 2013, fungerer også som konsulent på Talentskolens produktion af stykket.

I 2003 blev Engle i Amerika filmatiseret i en tv-udgave som vandt en Emmy for bedste miniserie med blandt andre Al Pacino og Meryl Streep i hovedrollerne

Der bliver premiere på Engle i Amerika i Gamle Ridehus torsdag 17. maj 2018 kl. 19.