TDC til callcenter-ansat: En sygedag mere og du er fyret!

Egentlig var David Dilling og Sabina Vind glade for deres arbejde hos TDC-firmaet Fullrate. De var begge ansatte som kundeservicemedarbejdere med bopæl nær Næstved og arbejde i Høje Taastrup. Men da de i juli 2016 fik en datter, så begyndte deres arbejdsgiver at være efter dem.

- Jeg føler, de har planlagt hvilken vej, det skulle gå. Og selvom vi har prøvet at leve op til de forventninger, de havde til os, så er det jo stadig gået ud over os, fortæller Sabina Vind til Efterforskerne på P1.

Hun blev fyret i sidste uge på grund af for meget fravær. I løbet af august føler hun sig så presset af situationen på arbejde, at hendes læge vælger at sygemelde hende. Kort får hun en fyreseddel fra TDC for for meget fravær.

En dag mere og du er fyret

Sabina er tilbage efter barsel i februar, og straks får parret at vide, at det kun er Sabina, der må passe deres datter, hvis hun bliver syg.

- Min teamleder sagde, at det var bedst, at Sabina var hjemme, fordi jeg bidrager meget til salget, og det var der behov for, fortæller David Dilling til Efterforskerne på P1.

Over de næste tre måneder har Sabina selv fire sygedage og hendes datter er syg i tre dage, hvor hun selv betaler for at blive hjemme. Derefter får hun en advarsel for for meget fravær.

Advarslen bliver fulgt op med en mail i midten af juni, hvor hun bliver truet med fyring: Hvis hun i løbet af den næste halvanden måned enten kommer for sent eller har en eneste fraværsdag mere - uanset om hun eller barnet er sygt - så bliver hun opsagt.

- Jeg blev rigtig ked af det. Jeg blev rigtig frustreret, fordi jeg følte ikke, det var retfærdigt. Jeg følte ikke, at jeg kunne gøre for, at hun var syg, fortæller hun med henvisning til sin datter.

Hun overholdt betingelserne til punkt og prikke i den halvanden måned, men på grund af ledernes opførsel overfor hende og kæresten, havde hun det rigtigt skidt på arbejde. Hvilket i sidste ende kostede hende jobbet.

Nægtet at arbejde hjemmefra

Beskeden i juni betyder, at David bliver nødt til blive hjemme, hvis ingen af deres to mulige babysittere kan hjælpe. Han var inden fødslen sygemeldt i halvanden måned med arbejdsrelateret stress, som der står i lægeerklæringen.

Det var han dog kommet sig over, da han bliver truet med en skriftlig advarsel i slutningen juni på grund af for meget fravær. På det tidspunkt har han kun haft syv sygedage det seneste år.

Datteren bliver syg i starten af august, og begge babysittere er på sommerferie. David Dilling er nødt bruge to feriedage på at blive hjemme hos hende. Han har foreslået sin leder, at han kan arbejde hjemmefra, ligesom flere af hans kollegaer gør, men det bliver nægtet. I stedet bliver han kaldt til møde, da han møder på arbejde igen.

- Jeg fik at vide, at det var ulovligt fravær, jeg havde haft, og at jeg faktisk kunne være blevet bortvist på det grundlag. Men at de i stedet valgte at give mig 2 muligheder, fortæller han:

- Enten en skriftlig advarsel, hvor de sagde, at jeg var utrolig dårligt stillet, og hvis jeg havde barnets anden sygedag igen, så ville jeg blive bortvist. Eller en fratrædelsesaftale, hvor der stod, at jeg skrev under på, at jeg ikke kunne køre sag mod dem.

Han valgte den skriftlige advarsel, men hans stresssymptomer begyndte at vise sig igen. Så det ender med, at hans læge igen sygemelder ham med arbejdsrelateret stress, og TDC vælger at fyre ham i midten af august efter yderligere seks sygedage.

Brud på tre love

De ansatte på callcenteret er ikke dækket af nogen overenskomst. Men ifølge parrets fagforening HK så bryder TDC tre love: Ligebehandlingsloven, funktionærloven og lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager.

- Det, at man tvinger moderen til kun at have barnets første sygedag, vil jeg mene, er en overtrædelse af ligebehandlingslovens regler, siger Jeanette Hahnemann, der er faglig konsulent i HK Service Hovedstaden.

Ifølge hende er det heller ikke lovligt, når TDC giver advarsler, fordi forældrene har passet deres syge barn.

- Loven siger, at du har retten til dit fravær, når der er tvingende familiemæssige omstændigheder. Som for eksempel barns sygdom. Det betyder ikke, at der er penge med. Men det hører jeg heller ikke forældrene bede om. Der er alene retten til at være derhjemme med deres lille, syge barn, forklarer Jeanette Hahnemann til Efterforskerne på P1.

Og generelt har forældrene haft alt for få sygedage til, at advarslerne og fyringerne er retmæssig, mener HK.

- I funktionærloven har man retten til at være fraværende, når man er syg. Og det er lige præcis den rettighed, de har benyttet sig af, når de er syge.

Er der nogen som helst grænser for, hvor mange sygedage man kan have?

- Der findes retspraksis, der siger, at hvis man er syg i mere end 120 dage på et år, så kan man som arbejdsgiver godt afskedige med den begrundelse. Men det er vi meget langt fra her, forklarer Jeanette Hahnemann.



Afviser alle anklager

TDCs HR-direktør Peer Schaumburg-Müller kan ikke genkende det billede, som parret og HK tegner.

- Vi mener, vi har fulgt alle regler. Den måde sagen er blevet fremstillet på, kan vi ikke genkende. Der er både tale om et langt mere massivt sygefravær, end det der er beskrevet, ligesom der også indgår andre forhold end sygefraværet, fortæller han til Efterforskerne.

P1-programmet har set HKs dokumentation for antallet af sygedage i året op til fyringen. Den dokumentation stammer fra TDCs egne advarsler, fyresedler og sygestatistik - og de tal ligger til grund for denne artikel. TDC vil ikke oplyse, hvilke tal de mener er forkerte, men Peer Schaumburg-Müller uddyber, at også andet end sygefravær ligger til grund for afskedigelse.

- Efter vores opfattelse indgår der også andre forhold, herunder spørgsmål om mødestabilitet - altså det at møde til tiden - både i advarslen og i opsigelsen,? forklarer han om fyringen af David Dilling.

Hvor ofte er han kommet for sent?

- Det ønsker jeg ikke at oplyse.

En faglig sag er startet

Peer Schaumburg-Müller afviser også, at TDC skulle have brudt ligebehandlingsloven. Han er nemlig ikke enig i David og Sabinas udlægning af, at deres teamleder fortalte, det kun var Sabina, der måtte blive hjemme, hvis deres datter var syg.

- Jeg kan ikke genkende lige præcis de ord, der er faldet. Men vi diskuterer selvfølgelig sådan et fravær med vores medarbejdere,? forklarer han.

TDC tolker også loven om ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager anderledes end HK, for også her afviser TDC at have gjort noget galt.

- Det er klart, at det er en hårfin balance, hvor mange dage, det er tvingende nødvendigt, man er hjemme med sit barn. Og det diskuterer vi jo med vores medarbejdere hele tiden, siger Peer Schaumburg-Müller.

HK har sendt et brev til TDC for at få erstatning for, hvad de mener er uberettigede fyringer, men TDC har endnu ikke svaret.