Det er nødvendigt - og sjovt - at lære at svømme, når man bor i Danmark. Modelfoto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Svømmere - slå koldt vand i blodet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Svømmere - slå koldt vand i blodet

Næstved - 09. juni 2017 kl. 10:33 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Planerne om et vandkulturhus er direkte årsag til, at Næstveds tre svømmehaller ikke kommer i karambolage med et EU-direktiv. Direktivet skærper kravene for, hvor hurtigt vandet i bassinerne skal skiftes ud. Desuden er der krav til, hvor hurtigt vandet flytter sig i forhold til, hvor mange mennesker, der er i bassinet.

Byrådet har besluttet, at der skal bygges et vandkulturhus på Stenlængegård-arealet nær Østre Ringvej. Meningen var, at en privat investor skulle bygge og drive vandlandet, mens Næstved Kommune garanterede investoren en indtægt på ni millioner kroner. Det seneste bud på opgaven var så økonomisk ustabilt, at projektet er udskudt indtil efter kommunalvalget til november.

Men alene det faktum, at der er planer om at udfase de nedslidte svømmehaller og erstatte dem med et stort vandkulturhus, er nok til at dispensere for EU-direktivet.

I Birkebjergparkens to varmtvands-bassiner løser problemet nærmest sig selv. Bassinerne er så små, at der ikke kan være så mange i vandet ad gangen. Der er eller fine vækstmuligheder for eventuelle bakterier i bassinerne i Birkebjergparken. Vandet er 30-34 grader varmt og bruges typisk til gigtpatienter og genoptræning.

Det vil formentlig være et helt nyvalgt Byråd, der kommer til at tage stilling til, hvordan og om der skal være et vandkulturhus på Stenlængegård-området.