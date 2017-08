Svindel-tilståelsessag måtte droppes: Ville betale 800.000 kroner tilbage

Den 40-årige oprettede »Foreningen for voldsramte kvinder« med det formål at få et EAN-nummer, som hun brugte til at svindle sig til varer for næsten 800.000 kroner. Hovedparten var møbler, men der blev også handlet blandt andet maling, sengetøj, cykler og fladskærms-tv.

Næstved - 23. august 2017 kl. 11:46 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I løbet af en periode fra august 2015 til april sidste år lykkedes det en 40-årig kvinde fra Næstved at få udleveret blandt andet malervarer, skabe, borde, sofaer og lamper til en samlet værdi af 788.844 kroner fra forskellige forretninger i primært Næstved, men også Ringsted, Glostrup og Ishøj.

Kvinden udgav sig for at komme fra »Foreningen for voldsramte kvinder«. En falsk forening, der var oprettet til formålet, således at kvinden og tre mænd, der er tiltalt i sagen, kunne bruge et såkaldt EAN-nummer til at handle i butikkerne med. EAN står for European Article Numbering, og foreninger kan i visse tilfælde benytte sig af nummeret til at handle på kredit.

Der var lagt op til en tilståelsessag, da kvinden var for Retten i Næstved tirsdag. Her fortalte hun, at det var to af de tiltalte i sagen - to mænd på henholdsvis 31 og 30 år - som havde oprettet foreningen i hendes navn. Den ene havde begået lignende svindel tidligere.

- Aftalen var, at de skulle have tingene, for begge skulle have møbleret deres hjem. Jeg skulle så have nogle ting i bytte bagefter, forklarede kvinden.

Sammen med forskellige personer svindlede hun i perioden varer fra 11 forskellige butikker, hvoraf nogle blev besøgt flere gange. I alle tilfældene blev det først aftalt bagefter, hvad hun selv skulle have ud af det, hævdede hun.

Den 40-årige fortalte, at hun var blevet lovet mere, men for de næsten 800.000 kroner, der blev bedraget for, fik hun selv blot 1200 kroner, en håndmixer, et par arbejdsbukser, nogle nisser, en elevationsseng, et vitrineskab og en ødelagt håndmixer.

- Og så fik jeg en ATV-crosser, men den blev stjålet fra mit cykelstativ to dage senere.

Anklager Kirstine Laustsen spurgte, hvorfor i alverden kvinden dog var gået med til at købe alle disse varer til andre i foreningen oprettet i hendes navn, uden at kunne betale for dem, og uden selv at få mere ud af det.

- Jeg sagde også stop flere gange, men de blev ved med lige at skulle have det sidste. Jeg ville gerne gøre det for dem, og i den periode tænkte jeg også meget på mine tre børn, og hvor de ville blive anbragt, ligesom jeg lige var blevet ramt af Parkinson-sygdom, lød svaret fra kvinden, som rystede kraftigt under hele sin halvanden time lange forklaring.

Mod slutningen af afhøringen fortalte kvinden, at hun godt kunne se, at hun ville komme til at hænge på alle udgifterne, men at hun håbede at kunne lave afdragsordninger og selv betale de knap 800.000 kroner tilbage. Hun havde ikke haft til hensigt at svindle, sagde hun pludselig.

Dette så ud til at komme bag på både dommer, anklager og forsvarer. Sidstnævnte mente på baggrund af udtalelsen, at hans klient ikke var kommet med en tilståelse. Derfor kunne sagen ikke afgøres alligevel, og den skal nu gå om som en domsmandssag.

Muligvis vil den blive slået sammen med sagerne mod de tre tiltalte mænd og blive behandlet som én. Det vides ikke, hvor hurtigt den kan blive berammet igen.