Svensk løbestjerne får HGV-prisen

Deres løbeinteresse fortsatte, og begge er samtidig særdeles aktive i HG Atletik Tri & Motion. Så aktive at de sjældent har mulighed for at deltage i HGs mange løb.

- Jeg elsker at løbe. Men foreløbig har jeg ikke haft mulighed for at deltage i vores egne løb. Jeg må uden for Næstved, hvis jeg skal konkurrere. Men det gør ikke noget. Jeg nyder at være med til at arrangere løb for andre, siger Monica Mikkelsen, der er formand for motionsafdelingen. Og er en væsentlig årsag til at HGs motionsafdeling er stor, populær og med dygtige trænere.