Se billedserie Snart tager Christian Daniel Petersen til London for at arbejde for et internationalt investeringsfirma. Fotos: Kristian Willumsen

Superstudent fra ZBC: For meget fokus på karakterer

Næstved - 11. juli 2017 kl. 06:33 Af Kristian Willumsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

21-årige Christian Daniel Petersen er superstudent. Han blev færdig på ZBC for få uger siden og endte med højeste karaktergennemsnit for sin årgang. Men karakterer? Dem giver han ikke meget for.

- Du kan selvfølgelig godt bruge en karakter til at måle en elevs evner, men ens gennemsnit, er altså ikke det, der udelukkende afgøre, hvor dygtig man er, siger han om 12-trinsskalaen, han altså ikke giver det store for.

Sjællandske kender Christian Daniel Petersens gennemsnit. Det er flot. Men Christian Daniel Petersen vil ikke have tallene frem i avisen.

- Jeg er træt af hele det her karakterræs. Det kunne være fedt, hvis i ikke ville skrive det, siger han.

Og det undlader vi så at gøre.

Ingen grund til pral i avisens spalter, hvis kilden ikke ønsker det.

Flere af de uddannelser, Christian Daniel Petersen har haft i tankerne under sin studietid, kræver et højt gennemsnit.

Derfor har han arbejdet hårdt for, at det har kunnet lade sig gøre, men det irriterer ham, at adgangskravene er, som de er.

- Hvis du gerne vil være læge - og kunne være virkelig dygtig på dit område - men dit snit er for lavt til at komme ind på studiet på grund af en dårlig karakter i religion... Det giver ikke meget mening, siger han og nævner at flere af sine kammerater er udfordret på netop dette.

Allerhelst vil Christian Daniel Petersen læse på et universitet i udlandet - og meget gerne England - men han har også kigget mod Frederiksberg og CBS, hvor han går med tanker om at starte på International Business and Politics.

- Det lyder spændende, og jeg har besøgt CBS og synes, det virker som et fedt sted, siger han.

Vi skriver stadig ikke Christian Daniel Petersens gennemsnit. Men vi tilføjer lige en kommentar til studentens studieønske: Adgangskrav til International Business and Politics = 11.8.

Christian Daniel Petersen har med andre ord klaret sig fint til sine eksamener.