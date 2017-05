Debbie Justesen håber, at folk i fremtiden vil blive bedre til at benytte samkørsel, når de skal fra a til b. Foto: Kristian Willumsen

Send til din ven. X Artiklen: Studerende vil have mere samkørsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Studerende vil have mere samkørsel

Næstved - 14. maj 2017 kl. 20:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Studerende fra Næstved efterlyser mere samkørsel og har oprettet en Facebook-gruppe, hvor lokale kan uploade lift.

Af Kristian Willumsen

25-årig Debbie Justesen vil have mere samkørsel i Næstved. For hende handler det om et bedre klima, billigere transport og en social gevinst i forhold til netværk og sammenhold. For cirka tre uger siden oprettede hun derfor Facebook-gruppen »Kørsel til og fra Næstved«. En gruppe hvor folk kan efterlyse køremuligheder på strækninger til og fra Næstved. Konceptet er kendt i forvejen, hvor specielt hjemmesiden www.gomore.dk har markeret sig som en stærk spiller på markedet. En hjemmeside hvor folk kan uploade lift med henblik på reducering af CO2-udslip og som en modpol til den offentlige transport.

- Jeg har selv været meget glad for Gomore, men der er stort set ingen ture til og fra Næstved. Derfor tænkte jeg, at jeg ville forsøge at skabe noget lignende for folk i Næstved gennem Facebook, siger hun.

At Debbie Justesen har været storforbruger af Gomore-tjenesten, er der ingen tvivl om. Et kig på hendes profil afslører, at der er blevet kørt over 19.000 kilometer som passagerer på strækninger over land og by.

- Det er billigere, og jeg har aldrig haft en dårlig oplevelse. Samtidig er der noget socialt forbundet med samkørsel. I toge og busser snakker vi ikke med vores medpassagerer, men det gør man altså her. Jeg er meget stor fan af samkørsel, siger hun.

Debbie Justesen er stadig fan af gomore-tjenesten, og Facebook-gruppen er ikke ment som en konkurrent til hjemmesiden.

- Man skal ikke konkurrere med noget, der virker fint i forvejen. Gruppen på Facebook er lavet fordi, vi mangler de lokale ture og lift til og fra Næstved, siger Debbie Justesen.

I øjeblikket har Facebook-gruppen 119 medlemmer, og der er så småt begyndt at blive lagt lift op på det sociale medie.

- Jeg ved, at der er en, fra det kollegie jeg bor på, der har fået arrangeret et fast lift til København tirsdag og torsdag, så der sker lidt allerede, siger Debbie Justesen, der til daglig studerer på University College Sjælland i Næstved.

Hun er administrator på Facebook-siden, men hun forventer, at den bliver mere eller mindre selvkørende.

- Jeg tror sådan set bare, at den kommer til at køre af sig selv. Hvis der er nogle, der har dårlige oplevelser i forbindelse med lift og andet, skal de være velkommen til at kontakte mig, men jeg tror ikke, det bliver nødvendigt, siger hun.