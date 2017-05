Se billedserie Prins Charles (tv) og Camilla, hertuginde af Cornwall ankommer til Den Engelske Kirke i København 25. marts 2012, hvor de hilser på krigsveteraner, heriblandt Hugo Plaun (i midten med sort kasket), der her taler med hertuginden. Men nu viser det sig, at danske Hugo Plaun arbejdede som krigskorrespondent for Waffen SS. Han er i dag 97 år gammel og bor i Charlottenlund. Ifølge Weekendavisen viser hidtil ukendte dokumenter fra Rigsarkivet, at Hugo Plaun i 1946 blev idømt halvandets års fængsel for frivilligt at have meldt sig til Waffen SS. Foto: Keld Navntoft/Scanpix Foto: Keld Navntoft/Scanpix

Strisseren, SS-løgneren og det store tyveri på Rigsarkivet

Næstved - 13. maj 2017 kl. 11:15 Af Robert Andersen

Man siger ofte, at en historie er for god til at være sand. Det er denne historie også, men kun dele af den.

Den handler om politimanden Martin Q. Magnussen, der ville undersøge, hvad der var sket med et familiemedlem, som var skrevet helt ud af familieannalerne. Om en lystløgner fra Charlottenlund, der fremstillede sig selv som en krigshelt, men var alt andet. Og om et tyveri, så stort og frækt, at man næsten tror, det er løgn.

Fortællingen tager sin begyndelse, da Martin Q. Magnussen er 14 år. Her hører han om familiemedlemmet Alvid Frederiksen.

Alvin Frederiksen har været et familietabu, fordi han under 2. Verdenskrig meldte sig til Waffen SS sammen med tusindvis af andre danskere for at kæmpe på tysk side - primært på Østfronten.

- De talte aldrig om ham, siger Martin Q. Magnussen.

Hans nysgerrighed var pirret, men det var først, da han som 17-årig skulle skrive sin afsluttende opgave i gymnasiet, at han kom i gang. Det var her han første gang stiftede bekendtskab med Rigsarkivet.

- Min opgave handlede om de frivillige i Frikorps Danmark, siger han.

Alvid Frederiksen kom fra Norge, men flyttede til Odense, hvor han kom i kontakt med nazistiske kredse. Via sin chef blev medlem af nazi-partiet i Danmark DNSAP.

Han meldte sig til Waffen SS og kæmpede på Østfronten, hvor han faldt 13. februar 1944 ved byen Narva, i det der dengang hed Sovjetunionen. I dag ligger byen i det østligste hjørne af Estland lige på grænsen til Rusland.

- Han var en bandit og en slagsbror. Han blev mere og mere tosset. Han provokerede ved at synge tyske sange, når han var hjemme. Det endte i slagsmål, siger Martin Q. Magnussen.

Alvid Olsen er ikke længere tabu i familien, som synes, det har været spændende at lære mere om det sorte får.

Nu havde Martin Q. Magnussen fået smag for efterforskning og research i Rigsarkivet og for de danske østfrontfrivillige.

Og det er her, at den næste store sag dukker op. Helt tilfældigt møder han to gutter på Rigsarkivet i efteråret 2012, der har samme interesse.

- De fortalte, at de skulle skrive en bog om en dansk SSer, siger han.

Det var den danske østfrontfrivillige Kaj Buchardt, kom det senere frem, og Rigsarkivet havde givet de to mænd noget nær fri adgang til materialet.

Martin Q. Magnussen fortæller, at de to hærdebrede fyre var skaldede og kraftigt tatoverede, og - skulle det vise sig - nært knyttet til Hells Angels.

- Jeg så dem selv stjæle på arkivet. Jeg sad og så, de stjal det, og jeg havde jo hørt rygterne, om at der forsvandt materiale. Dokumenterne har høj værdi i samlerkredse, siger han.

Der var forsvundet dokumenter til en værdi af mellem 1,5 og tre mio. kroner.

Så kørte sagen. I retten og i medierne.

De to tyve tilstod og blev i maj 2013 idømt henholdsvis to år og et år og ni måneders fængsel.

Rigsarkivet har senere fortalt, at alt det stjålne materiale er tilbage på hylderne. Den sag er der snart nyt om.

- Det kan du læse om i min bog, siger Martin Q. Magnussen med et smil.

Bogen er ikke udkommet endnu, så her må de nysgerrige væbne sig med tålmodighed.

Det var ikke meningen, at det skulle ende med en bog, men det greb om sig, og nu ligger der 200 sider klar til udgivelse. Martin Q. Magnussen har været rundt i landet for at holde foredrag om Rigsarkivsagen, og nye foredrag kommer på hele tiden.

- Den sag har jo alt. Ting er ikke altid, som vi tror, de er, siger han.

De to tyve stjal ud over dokumenterne om Kaj Buchardt, en lang række andre dokumenter - blandt andet sagsmapper om mordet på digterpræsten Kaj Munck, og dokumenter fra kongehuset der skulle destrueres.

Nu er der føjet endnu et kapitel til Martin Q. Magnussens virke på Rigsarkivet. Han havde sat sig for at gennemgår en lang række sager fra retsopgøret, som kørte i Københavns Byret i tiden efter krigen.

- Jeg gennemgår 906 kasser med 10 til 20 sager i hver, siger han.

På et tidspunkt studsede han over et navn - Hugo Plaun. Han kendte det navn fra flere foredrag, han havde hørt en gammel mand holde. Han var en helt fra Anden Verdenskrig, som havde oplevet de mest utrolige ting som medlem af de britiske specialstyrker, det senere SAS - Speciel Air Service. Ja, selv i Koreakrigen havde han deltaget og var blevet alvorligt såret.

- Jeg kendte Hugo Plaun som en krigshelt, siger han.

I 1945 havde Plaun efter eget udsagn været med til at indtage det berygtede Spandau-fængsel for næsen af Den Røde Hær, fortalte han med indlevelse under et foredrag.

Men i 2016 sad Martin Q. Magnussen på Rigsarkivet med en sagsmappe, der sagde alt andet end det. Hugo Plaun havde godt nok været ved fronten, men det var en helt anden, end den han fortalte om.

Den nu 97-årige Hugo Plaun havde været ved Østfronten, som medlem af Waffen SS. Han fungerede som SS-krigskorrespondent og skulle fortælle det tyske folk og alverden og de store sejre den nazistiske krigsmaskine høstede.

Denne historien kunne man se oprullet i Weekendavisen fredag, og det var endnu en gang Martin Q. Magnussen, der var bagmanden til den fantastiske fortælling.

- Han er en hel bog værdi. End ikke hans børn vidste det, siger Martin Q. Magnussen om den fantastiske løgner.

Han fortæller, at Hugo Plaun arbejdede helt ude i spidsen af den tyske front. Helt ude i skyttehullerne, men som man kan læse i Weekendavisen, kom Plaun på kant med tyskerne om længden af sin kontrakt, og i sommeren 1944 skød han sig i benet, blev hjemsendt og flygtede til Sverige, hvor løgnehistorierne fortsatte.

I 1946 blev han idømt halvandet års fængsel ved retten i København for at melde sig til Waffen SS.

Flere medier bed ikke på historien, men til sidst fik Martin Q. Magnussen et samarbejde i gang med Weekendavisens Poul Pilgaard Johnsen, der også havde skrevet om Rigsarkivsagen.

- Det har været sindssygt spændende. Hugo har været en løgner hele sit liv, siger Martin Q. Magnussen.

De havde flere gange etiske overvejelser undervejs. Skulle de bringe historien, var den relevant, men sagen blev afgjort, da Hugo Plaun selv skrev under på, at de måtte bringe historien.

- Jeg tror, han var lettet over, at det kom frem, siger Martin Q. Magnussen.

Han kommer i tanke om en historie Hugo Plaun har fortalt fra Koreakrigen.

Han var meget alvorligt såret, og man troede, han var død og havde lagt ham i en bodybag.

- Nu kammer det helt over. Plaun fortalte, at han selv lynede bodybaggen op igen, siger han.

Trods det, at manden lyver stærkere en hest kan rende, så er der alligevel noget, der gør, at Martin Q. Magnussen finder ham sympatisk.

- Man kan ikke lade være med at holde af Hugo, men der er mange historier, der ikke er afsløret endnu. Vi har ikke hørt det sidste til Hugo Plaun, siger han.

Sagsmappen fra Københavns Byret afslørede også andre ting om Hugo Plaun.

Før krigen var han under mistanke for flere tyverier, og efter krigen har han modtaget en dom for checkrytteri.

- Jeg har en broget fortid, fortæller han til Weekendavisen.

Han har arbejdet i England og blev i 1980'erne medlem af Hjemmeværnet. Og den falske historie om Hugo Plaun voksede og voksen, indtil Weekensavisen og Martin Q. Magnussen punkterede drømmen.

Hugo Plaun har mødt en række prominente mennesker - heri blandt Prins Charles, hertuginde Camilla og tidligere genralsekretær Anders Fogh Rasmussen, mens SSeren stadig var en helt.

Hugo Plaun har dog - så vidt vides - stadig tilgode at møde Gud.

Imens arbejder Martin Q. Magnussen videre med kasserne i Rigsarkivet. Der er masser af ufortalte historier, fortæller han.

Mange af akterne er båndlagte i 75 år, og de begynder at blive frigivet nu.

Blå bog:

Martin Q. Magnussen er 34 år og bor i Næstved. Han er oprindeligt fra Haslev.

Han arbejder i beredskabet ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Han bruger meget af sin fritid på at efterforske gamle sager på Rigsarkivet i København, der handler om de danske østfrontfrivillige.

Han står bag afsløringerne af det store tyveri på Rigsarkivet og af den sande historie om SS-manden Hugo Plaun.

Han er snart aktuel med en bog om tyveriet på Rigsarkivet og om hvad der skete efter retssagen mod de to tyve.