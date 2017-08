Store navne til Næverland

For femte gang står frivillige brugere af Næstved Ungdomsskoles kreative legeplads for at arrangere festivalen Næverland. Og selv om det er gratis at deltage i festivalen, så er det bestemt ikke hvem som helst, der optræder her. Den Sorte Skole, som tidligere på sommeren stod for en fest på Orange Scene på Roskilde Festival fredag nat, lukker festen fredag.