Stærk spurt: Enø er klar til fibernet

Den digitale fremtid nu rykker ind i det populære ferieområde på Lungshave og Enø. 31. august udløb fristen for at tilmelde sig det nye fibernet. Firmaet Fibia havde på forhånd meddelt, at hvis 229 sommerhusejere tilmeldte sig, så ville Fibia rulle fibernet ud. I alt 1530 husstande har mulighed for at blive tilsluttet. Og ved fristen udløb var der tilmelding fra 256 sommerhusejer - 27 flere end målsætningen.