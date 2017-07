Matia Moslund er skrap til at spinne - mød ham i Næstved Storcenter.

Spinnerdyst: Youtuber bedømmer de vildeste tricks

Næstved - 03. juli 2017 kl. 09:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag 8. juli ligger Spinners On Tour med Mathias Moslund vejen forbi Næstved Storcenter - og man kan allerede nu tilmelde sig en konkurrence, for Spinners on tour er en landsdækkende konkurrence om at kunne de mest spektakulære tricks.

Der vil være 2 aldersklasser: 7-10 år og 11-16 år. Hver deltager har ca. et minut til at præsentere sine tricks. Disse bedømmes af Youtuber og TV2 stjerne Matias Moslund samt en konferencier - og nr. 1, 2 og 3 fra hver aldersklasse vinder et gavekort til shoppingcentret.

Finalen er den 3. september i Århus og førstepræmien er en rejse for to personer til Disneyland i Frankrig.

Selve konkurrencen tager 30-40 min. derefter viser Mathias Moslund nogle Spinners tricks.

For at tilmelde sig skal man sende en e-mail til ncf@dsg.dk med navn, telefonnummer og hvilken aldersklasse, man ønsker at deltage i. Det er først-til-mølle. Alle er naturligvis meget velkommen til blot at komme og kigge og få inspiration.

pewi