Når spejderne holder bankospil i Grønbrohallen, kan børnene være med til at lave mad over bål, ligesom KFUM spejderne på billedet. Privat foto

Spejdere holder banko

Næstved - 23. maj 2017 kl. 18:00 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så er det tid for alle bankoelskere at deltage i årets bankospil i Grønbrohallen, Sandved.

Det sker, når KFUM-spejderne i Tornemark-Sandved lørdag den 27. maj fra klokken 14-16 åbner dørene for et bankospil med præmier af enhver tænkelig art til en samlet præmiesum på cirka 20.000 kroner.

For at sikre, at bankospillet bliver afviklet professionelt, har spejderne allieret sig med bankoforeningen Fuglebjerg Hobby- og Stuekultur, som er kendt fra de ugentlige og meget populære bankospil i Fuglebjerg Forsamlingshus.

Præmierne er sponseret af såvel de lokale handlende som private, idet overskuddet fra bankospillet går til at sikre, at ulveunger og spejdere i gruppen har råd til at komme med på Spejdernes Lejr 2017.

Dørene til Grønbrohallen åbnes allerede lørdag klokken 12. Her står spejderne for salg af smørrebrød, pølser, kaffe og kage samt vand, så man kan nå at forsyne sig, inden spillet begynder.

Det er en begivenhed for hele familien, for udenfor er spejderne også klar med gratis aktiviteter for børn mellem seks og 14 år.

Her vil der blandt andet være snobrødsbagning, leg med rafter, pandekager og popcorn over bål.