Sov bag rattet: Tre sigtelser til nummerpladetyv

Næstved - 02. august 2017 kl. 12:01 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sn.dk skrev mandag historien om den 52-årige mand, der om morgenen faldt i søvn bag rattet på sin Honda Civic og endte med at køre tværs over vejen og ramme autoværnet på Skælskørvej ved Menstrup, nær Næstved. Manden måtte skæres fri fra bilen, men slap uskadt.

I første omgang var der tvivl om, hvilke og hvor mange lovovertrædelser manden ville blive sigtet for. Det ligger nu fast, at det ender med tre sigtelser.

Den 52-årige havde forsynet sin bil med stjålne nummerplader, og det tyveri sigtes han for, samt for uberettiget at bruge bilen, der heller ikke var forsikret. Nummerpladerne var meldt stjålet fra et andet køretøj i juni.

Betjentene, der ankom til ulykkesstedet, vurderede, at manden ikke var påvirket af alkohol eller narko, så han er ikke blevet testet for dette. Der blev heller ikke fundet noget mistænkeligt som eksempelvis tyvekoster i bilen.

Den 52-årige slipper altså for yderligere sigtelser for overtrædelse af færdselsloven, selvom han faldt i søvn bag rattet, hvilket kunne have haft fatale konsekvenser, hvis det var sket et andet sted.

- Man kan godt blive sigtet for at have været for træt til at køre bil, men det holder aldrig i retten. Det er jo en lægelig vurdering, ikke politiets, og når lægen snakker med dem bagefter (chauffører efter ulykker, red.), er de jo altid blevet friske igen. Så er det nærmest umulig at bevise, at de var for trætte, forklarer John Andersen, politikommissær ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.