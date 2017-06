Se billedserie Baryton David Kragh Sørensen synger, og Marcus Bernack Larsen akkompagnerer på klaver. Foto: Picasa

Send til din ven. X Artiklen: Sommerkoncert serveres med gratis pizza Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sommerkoncert serveres med gratis pizza

Næstved - 08. juni 2017 kl. 08:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med et program bestående af blandt andet Mozarts arier, sange af Carl Nielsen og sange fra diverse operetter og musicals, åbner Hammer Kirke dørene til en sommerkoncert torsdag 8. juni kl. 19.

Musikken leveres af baryton David Kragh Sørensen og Marcus Bernack Larsen på klaver.

De er to unge, dygtige og engagerede musikstuderende, som vil bringe publikum i sommerstemning med et alsidigt repertoire fra de forskellige musikgenrer.

Hammer kirkes pigekor medvirker også under ledelse af organist Jutta Bernack med et par sommersange, og der skal desuden synges to fællessange.

Efter koncerten er der tradition for let spisning i sognehuset, hvor menighedsrådet i år serverer pizza samt et glas vin, vand eller sodavand.

Tillader vejret det, er der også mulighed for at sidde udenfor eller spadsere en tur i den store have.

Der er gratis adgang til koncerten og traktementet.

nieb